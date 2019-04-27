محمد آل جابر عن بيان الرباعية: ” رسالة حازمة للحوثيين بالإنسحاب الفوري من الحديدة “

فهمي محمد(صدى):

أوضح سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم السبت، أن “الدول الرباعية أصدرت بيانا تضمن رسالة جادة وحازمة للحوثي بالإنسحاب الفوري من الحديدة”.

ولفت آل جابر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”:”أن يتم تنفيذ اتفاق الحديدة قبل اجتماع مجلس الأمن المقبلة في ١٥مايو”.

وتابع:”كما أكدوا على أن ماتقوم به إيران من دعم للميليشا الحوثية بالصواريخ والطائرات بدون طيار يهدد الأمن الإقليمي ويطيل أمد النزاع”.