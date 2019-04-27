مصادرة 5 بنادق صيد بحرية مخالفة لنظام الثروة السمكية في جدة

نايف السالم(صدى):

قال المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن وحدة الثروة السمكية في جدة بالتنسيق مع قطاع حرس الحدود نجحوا في ضبط ٥ بنادق صيد بحرية بمرسى الشعيبة المسدودة وتعتبر أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية .

وأكد جار الله أنه جرى مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والانظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

كما شدد الجار الله على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.