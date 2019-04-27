مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على معاقل الحوثيين بالمحويت 

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، غارات على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة المحويت اليمنية.

وتقدم الجيش اليمني في جبهة شمال صعدة، بالإضافة إلى تقدم قوات الشرعية في مديرية الصفراء حيث وصلت طلائع “حرب واحد” التابعة للجيش إلى مشارف منطقة تعتبر أحد المعاقل العسكرية للميليشيات الانقلابية في صعدة.

بينما في جبهة رازح شمال غرب المحافظة، سيطرت قوات الجيش اليمني على سلسلة جبال الأذناب وسلسلة جبال الأزهور في المديرية.

وتزامنت تحرات الجيش الوطني اليمني مع استمرار عودة مزيد من الأسر اليمنية إلى وادي آل بو جبارة في مديرية كتاف بعد تحريره من الحوثيين.