بالصور.. إصابة حارس مستودع في حريق بمكة
في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة السابعة والعشرون من يوم السبت الموافق الثاني والعشرون من شهر شعبان ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بحي الحسينية .
وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ارض مسورة ومكشوفة تقدر أبعادها ب(150*150) م تحتوي على مجموعة من الغرف المبنية بالصاج ومخزن بها مجموعة من الأثاث المستخدم وأخشاب ونفايات تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون امتداده الى المواقع المجاورة .
وقد نجم عنه إصابة حارس الموقع بحروق سطحية جرى نقله للمستشفى وحالته الصحية مستقرة .
صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.
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