بالصور.. إصابة حارس مستودع في حريق بمكة

حسين العلي(صدى):

في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة السابعة والعشرون من يوم السبت الموافق الثاني والعشرون من شهر شعبان ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بحي الحسينية .

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ارض مسورة ومكشوفة تقدر أبعادها ب(150*150) م تحتوي على مجموعة من الغرف المبنية بالصاج ومخزن بها مجموعة من الأثاث المستخدم وأخشاب ونفايات تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون امتداده الى المواقع المجاورة .

وقد نجم عنه إصابة حارس الموقع بحروق سطحية جرى نقله للمستشفى وحالته الصحية مستقرة .

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.