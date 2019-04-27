نجم مانشستر يونايتد يقترب من برشلونة

ماجد محمد(صدى):

يبحث برشلونة عن لاعب يحل مكان هداف الفريق لويس سواريز، فالنجم الأوروغوياني بدأ يتقدم به العمر، وأصبح قريباً من الرحيل أكثر من أي وقت مضى عن النادي الكاتالوني، الذي ساعده بشكل كبير على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية.

ويعد نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد على رأس اللاعبين، الذين يرصدهم رادار ” البلوغرانا “، إذ يتمتع الدولي الإنجليزي بموهبة كبيرة فوق المستطيل الأخضر، كما أنه يتوهج بشكل لافت للغاية هذا الموسم مع ” الشياطين الحمر “.

ولا يريد راشفورد تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي العريق، إذ لا يريد الموهوب الإنجليزي أن يرتبط لمدة طويلة مع ” الشياطين الحمر “؛ حيث فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، يُمكن أن يدفع راشفورد إلى الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.