بالصور.. أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد.. وتكشف عن مواصفاتها

وكالات(صدى):

أعلنت شركة “أوبو” “OPPO” عن هاتف “Reno 10x Zoom” بمواصفات تجعله واحدا من أفضل الهواتف في الأسواق، والمنافس الأقوى لأجهزة “S10” الحديثة من “سامسونج”.

ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مخفية داخل الهيكل، وتخرج منه وفق آلية فريدة لم تستعمل في أي هاتف ذكي بعد، مزودة بحساسات خاصة تجعلها تختفي بسرعة داخل الهاتف في حال وقوعه كي لا تتعرض للكسر.

وجاءت الكاميرا الأساسية للهاتف، ثلاثية العدسات بدقة (48+13+8) ميغابيكسل، وبقدرات تصوير تجعلها من أفضل كاميرات الهواتف في العالم.

كما أن هذه الكاميرا زودت بتقنيات تمكنها من التقاط صور عالية الدقة وبألوان زاهية في ظروف الرؤية الليلية، وتسجيل فيديوهات بدقة “4K”، وتوثيق 60 لقطة في الثانية، فضلا عن قدرتها على تقريب الصورة بمعدل “X10”.

وأضافت “OPPO” لهذا الهاتف شاشة “OLED” عالية الدقة، بحواف رقيقة جدا، لتنافس بها شاشات هواتف “S10” من “سامسونغ”، ومعالجا ثماني النوى عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وماسحا لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة.