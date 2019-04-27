” بي إيه إي سيستمز ” تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية والمتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والتعليمية الشاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران .

وأوضحت الشركة ان الوظائف المطلوبة بالمسميات التالية :

– مدرب علوم الطيران “الرياض” : درجة الماجستير في المجالات ذات الصلة .

– مدير الهندسة – الأنظمة العامة “الرياض” : درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة الميكانيكية، أو هندسة الطيران، أو الإلكترونيات ، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير خدمة تقنية المعلومات (الظهران): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة .

– معلم صفوف أولية “الطائف” : درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذي الصلة .

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 26 إبريل 2019م ، عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي :هنا