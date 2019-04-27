بالصور.. ” بي إم دبليو ” تركز على صور الواقع الافتراضي والمعزز لأنظمة الانتاج بها

أميرة خالد(صدى):

أكدت مجموعة BMW Group Production ، على تركيزها بشكل متزايد على تطبيقات سهلة الاستخدام وفعالة للواقع الافتراضي والواقع المعزز. وتعد صور الواقع الافتراضي، أو الصور التي يتم إنشاؤها بشكل اصطناعي، أكثر واقعية ويصعب تمييزها عن الصور الحقيقية.

وفي تطبيقات الواقع المعزز، تتكامل الرسومات مع الصور الحقيقية. ويمكن مشاهدة صور الواقع الافتراضي والواقع المعزز باستخدام أجهزة رأس خاصة، أو على أجهزة الكمبيوتر اللوحية.

وتمثل هذه الصور في عملية الإنتاج أدوات قوية للعديد من الاستخدامات في التدريب والتأهيل والتخطيط في مواقع العمل في خطوط التجميع أو مراقبة الجودة. وفي جميع التطبيقات، تبقى التكنولوجيا في الوراء بكل تواضع. ولن يكون هناك حاجة إلى خبرة واسعة في تقنية المعلومات لاستخدام هذه التطبيقات بكفاءة.

التدريب والتأهيل

تتولى مجموعة BMW تدريب المديرين ومخططي الإنتاج وقادة العمليات ومتخصصي الجودة على مبادئ الإنتاج، وذلك في أكاديمية الإنتاج الخاصة بها. وباعتبارهم صلة الوصل ضمن الفريق، يقوم هؤلاء المشاركون في التدريب بنقل الخبرات والمعارف إلى العاملين في مواقع العمل. ومنذ حوالي 18 شهرًا، استخدمت نظارات الواقع المعزز في الدورات التدريبية على وحدات تجميع المحركات.

ومن خلال مشاهدة الصور الافتراضية، يتوجه المشاركون في العملية التعليمة خطوة خطوة ويتعرفون على معلومات محددة. ويمكن للمشاركين أن يعملوا حسب الوتيرة المناسبة لهم، وتحديد سرعة التدريب عبر التحكم الصوتي. ويمكن أن يشارك ثلاثة أشخاص معًا في التدريب باستخدام تقنية الواقع المعزز في الوقت ذاته، وذلك بعد تلقي إرشادات سريعة من المدرب المشرف على تقدم المشاركين.

وفي السابق كان على المدرب أن يعمل مع شخص واحد فقط، ولكن مع الاعتماد على النظام الجديد، ارتفع العدد إلى ثلاثة أشخاص. وأظهرت الدراسات الاستقصائية بين المشاركين وتقييمات نجاحهم في التعلم أنه ليس هناك فارق في الجودة مقارنة بالدورات التدريبية التقليدية.

كما يمكن أن تتكيف التدريبات على تجميع المحرك بسهولة مع العمليات الأخرى المرتبطة، وذلك بفضل أداء التأليف التي طورتها مجموعة BMW لتصميم برامج التدريب. ويعد إعداد برنامج تدريبي جديد بالاعتماد على هذا البرنامج أمرًا غاية في السهولة والسرعة: ولإكمال الصور الحقيقية، يتم تحديد النقاط الهامة على جهاز كمبيوتر شخصي، ومن ثم يتم إعدادها بمساعدة نظارات الواقع المعزز. وخلال عام 2019 سيكون هذا البرنامج متاحًا لجميع الموظفين الراغبين عبر بوابة الخدمة الذاتية.

مقارنات عملية بين الأهداف والنتائج

قد نحتاج إلى الكثير من الوقت من أجل تفحص جزء معقد يصل وزنه إلى 25 طنًا، مثل أداة الضغط لإنتاج أجزاء الجسم. ولكن السرعة مشكلة أيضًا، ففي حال تم الفحص في مركز استلام البضائع، من الممكن إرجاع أداة تم تسليمها بشكل غير كامل حتى قبل نقلها إلى موقع تخزين مؤقت. العملية بسيطة: يقوم موظفو شركة BMW Group Toolmaking ووحدة مصنع الهندسة في ميونيخ بتركيب جهاز لوحي قياسي على حامل ثلاثي القوائم. تنتج الكاميرا المدمجة بالكمبيوتر اللوحي صورة للأداة. ثم يقوم تطبيق الواقع المعزز بتركيب هذه الصورة مع بيانات الإنشاء CAD للأداة المطلوبة. واستنادًا إلى ​​50 معيارًا بشكل متوسط، ومنها على سبيل المثال ثقوب الحفر وغيرها من المزايا السطحية الصافية، يمكن للموظفين معرفة ما إذا كان قد تم تنفيذ جميع مواصفات الإنتاج. في حالة وجود انحرافات طفيفة، قد يكون من المنطقي إعادة صياغة الأداة في الموقع – لأن الكشف المبكر عن المشكلة يترك وقتًا كافياً قبل إرسال الأداة إلى منطقة التجميع لاستكمال العمل وإضافة المزيد من المكونات.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستنهي وحدة صناعة الأدوات في ميونج تحويل تفحص البضائع القادمة من الأدوات المستلمة إلى تطبيق الواقع المعزز. وستكون المقارنة الشاقة بين بيانات CAD على الشاشة والأداة الحقيقية شيئًا من الماضي.

كما تطبق مجموعة BMW أيضًا مقارنات بين الأهداف والنتائج في مصنعها في ميونيخ. وبالاعتماد على تطبيق الواقع المعزز، يستخدم المتخصصون مركبات سابقة للتحقق من تطور مفاهيم البناء وموقع التثبيت الصحيح للمكونات في هذه المركبات. ويتيح النظام، على سبيل المثال، تحديد ما إذا كان للجدار الجانبي (الحاجز) الأبعاد الصحيحة، أو تركيب نظام العادم في الموضع الصحيح، أو أن جميع الأجزاء الضرورية قد ركبت في مكانها.

يستغرق العرض الافتراضي للبيانات المحفوظة CAD بضع ثوانٍ فقط. ويمكن الجمع بين بيانات من أجزاء مختلفة عند الحاجة، وعرضها على صورة الكاميرا الخاصة بالكمبيوتر اللوحي. وتقوم عملية خوارزمية بحساب أفضل ملاءمة، أي الموقع المثالي للمكونات وارتباطها مع بعضها البعض، وتحديد المزايا الهامة ضمن التصميم. ويوفر التطبيق الذي تم تطويره بالتعاون مع معهد فراونهوفر لأبحاث رسومات الكمبيوتر معلومات ضرورية عن التعديلات المطلوبة، سواء كان ذلك يتعلق بتصميم المركبات أو عمليات التصنيع، قبل دخول النموذج ضمن عملية الإنتاج.