القضاء الياباني يؤجل محاكمة ” كارلوس غصن ” لمدة عام

طوكيو (صدى):

كشفت وسائل إعلام يابانية عن تأجيل محاكمة رجل الأعمال المعروف والرئيس السابق لشركة رينو نيسان ” كارلوس غصن ” إلى 2020م ، والتي كان من المفترض ان تبدأ في سبتمر المقبل.

ووفقاً لوكالة ” كيودو نيوز ” اليابانية فإن المحكمة اخبرت وكلاء الدفاع وهيئة الإتهام بأنها عادت عن قرارها بموعد المحاكمة دون تحديد جدول زمني .

ومن المقرر ان تتم محاكمة “غصن ” مع ذراعه اليمنى “غريغ كيليي ” ونيسان وكل المتهمون بعدم التصريح عن دخلهم مابين عامي 2010 و2018 ، وهو ما يثير قلق المحامين خوفاً من عدم العدالة في المحاكمة الجماعية .

ويواجه “غصن ” عدة تهم متعلقة بمخالفات مالية بينها عدم التصريح عن الدخل وإساءة استغلال الثقة .

وكان ” غصن ” قد تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500 مليون ين ، مايعادل ” 4 ملايين يورو ” ، ويُحظر عليه رؤية زوجته من دون موافقة مسبقة من المحكمة.

وسبق أن دفع غصن كفالة ضخمة قدرها مليار ين لإطلاق سراحه في مارس الماضي من السجن بعد حبسه 108 يوم عقب اتهامه في نوفمبر الماضي .