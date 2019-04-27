مخاطر تناول الكبدة على الصحة 

أميرة خالد(صدى):

حذر الأطباء من الإفراط في تناول الكبدة لتجنب بعض الأضرار التي تسببها، ويوصون بتناولها مرة واحدة فقط في الأسبوع.

وتشمل الكبدة عدد من المركبات التي في حال زيادتها في جسم الشخص قد تسبب له أضراراً من أبرزها:الإصابة بمرض النقرس:هو نوع من التهاب المفاصل يؤدي إلى تورمها وحدوث آلام شديدة بها، وينتج ذلك لأن الكبدة تحتوي على نسبة كبيرة من “البيورينات” التي تساعد في إنتاج حمض “اليوريك” بالجسم والذي يتسبب في الإصابة بهذا المرض.

تأثيرات سلبية على القلب والضغط:الكبدة من الأطعمة الغنية بالكوليسترول، وبالتالي فهي غير مناسبة لمرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

فرط “فيتامين أ”:تحتوي الكبدة على نسبة كبيرة جداً من هذا الفيتامين، تفوق حاجة الجسم منه، وأن ارتفاع مستوياته بالجسم يشكل خطورة على الأجنة والأطفال، وعدم نمو الأجنة بصورة طبيعية، لذلك يفضل عدم تناول الكبدة أثناء فترة الحمل.

الإصابة بالتسمم: تعتبر الكبدة من الأطعمة التي تتراكم عليها الجراثيم والبكتيريا مثل أنواع اللحوم المختلفة، ولذلك يجب تنظيفها جيداً وعدم تناولها نيئة.