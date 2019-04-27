مدرب تشيلسي يوضح سر استبعاد ” هازارد ” من تشكيل العام في إنجلترا 

ماجد الأشرم(صدى):

وجهت انتقادات قاسية لرابطة المحترفين الإنجليزية بسبب غياب اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي عن اختياراتها لأفضل فريق في موسم 2018/2019 الحالي.

وأشارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا إلى تشكيل العام في إنجلترا، وضم التشكيل في الخط الهجومي ثنائي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج وسيرخيو أجويرو، إلى جانب ساديو ماني جناح ليفربول.

ومن جهته، أوضح ساري مدرب تشيلسي سبب غياب هازارد: “إيدين استحق التواجد بين أفضل 11 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أعتقد أيضًا أن جدول الترتيب بات واضحًا للغاية الآن”.

وتابع المدير الفني الإيطالي: “هناك مانشستر سيتي وهناك ليفربول، ثم يأتي البقية، لذلك أعتقد أن الأصوات تأثرت بجدول الترتيب”.