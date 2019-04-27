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” الحصيني ” : 6 مايو هو بداية شهر رمضان

” الحصيني ” : 6 مايو هو بداية شهر رمضان
نايف السالم(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة ” تسميات ” عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تكون بداية شهر رمضان المبارك في السادس من مايو المقبل 2019.

وأوضح ” الحصيني ” أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكتمل شهر شعبان-1440هـ- بـ30 يومًا، وسيبدأ شهر رمضان يوم 6 مايو لسنة 2019، كما أن الحسابات الفلكية تقول بأن رمضان لهذا العام سيكون ناقصًا، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 73046 ] نشر منذ 18 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

,, اعاننا الله على صيام شهر رمضان شهر الخير والغفران ، واعاننا على قيامه وجعلنا من المقبولين المغفور لهم ,, آمين ,,

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