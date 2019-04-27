” الحصيني ” : 6 مايو هو بداية شهر رمضان

نايف السالم(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة ” تسميات ” عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تكون بداية شهر رمضان المبارك في السادس من مايو المقبل 2019.

وأوضح ” الحصيني ” أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكتمل شهر شعبان-1440هـ- بـ30 يومًا، وسيبدأ شهر رمضان يوم 6 مايو لسنة 2019، كما أن الحسابات الفلكية تقول بأن رمضان لهذا العام سيكون ناقصًا، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.