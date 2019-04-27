” الحصيني ” : 6 مايو هو بداية شهر رمضان
كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة ” تسميات ” عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تكون بداية شهر رمضان المبارك في السادس من مايو المقبل 2019.
وأوضح ” الحصيني ” أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكتمل شهر شعبان-1440هـ- بـ30 يومًا، وسيبدأ شهر رمضان يوم 6 مايو لسنة 2019، كما أن الحسابات الفلكية تقول بأن رمضان لهذا العام سيكون ناقصًا، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73046 ] نشر منذ 18 دقيقة
خير ان شاء الله ,,
,, اعاننا الله على صيام شهر رمضان شهر الخير والغفران ، واعاننا على قيامه وجعلنا من المقبولين المغفور لهم ,, آمين ,,