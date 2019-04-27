بالفيديو.. سعيد العويران يغني ” خمس الحواس ” بعد خسارة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران على هزيمة الهلال أمام التعاون بخمسة أهداف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بطريقة ساخرة.

ونشر العويران مقطع فيديو له وهو يغني ” خمس الحواس ” في تعليق فسر بأنه سخرية من هزيمة الهلال وتوديعه لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الهلال قد تلقى خسارة كبيرة أمام التعاون بخمسة أهداف، ليحجز التعاون مقعده في النهائي، وينتظر الفائز من مباراة اليوم بين النصر والاتحاد.