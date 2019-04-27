بالفيديو.. سعيد العويران يغني ” خمس الحواس ” بعد خسارة الهلال
علق لاعب الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران على هزيمة الهلال أمام التعاون بخمسة أهداف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بطريقة ساخرة.
ونشر العويران مقطع فيديو له وهو يغني ” خمس الحواس ” في تعليق فسر بأنه سخرية من هزيمة الهلال وتوديعه لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان الهلال قد تلقى خسارة كبيرة أمام التعاون بخمسة أهداف، ليحجز التعاون مقعده في النهائي، وينتظر الفائز من مباراة اليوم بين النصر والاتحاد.
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 34 دقيقة
اكتشفت عند تعثر الهلال
يخرج حثاله تتغنى
وتاكدت اني انتمي الى نادي كبير
مثل الهلال
الحمد لله اننا مدرج فخم
نسعد ببطولاتنا ونحزن لتعثرتنا
ولا نلجا الى فرق اخرى
لكي اجد نسمة فرح
ولكن افرحوا قليل
وتباكو اعوام مديده ياقزام
ابو راشد[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 26 دقيقة
وكان الهلال قد تلقى خسارة كبيرة أمام التعاون بخمسة أهداف، ليحجز التعاون مقعده في النهائي، طيب هذا رد اعتبار للتعاون من هزيمته السابقة من الهلال بخماسية ايضا
انسان تحت نفحات المطر[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 8 دقائق
اعوذ بالله الحقد اعمى قلوبهم ودهم يدفنون الهلال في عز شبابه
الله الله أرحمنا يا دييغو ماردونا ترى أهدافك كلها تسلل وباليد وهفوات تحكيمية لو كنت تلعب في تحكيم اليوم ماسويت شيء 😏معك نفسك يالجمس القديم انتبه لاتطفى من الحقد بس