مدرب توتنهام يعرب عن استيائه قبل مواجهة أياكس

نواف السالم(صدى):

أعرب مدرب توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينو، أمس الجمعة، عن استياءه مؤكدًا إنه من الظلم أن ينال أياكس أمستردام، الذي سيواجه الفريق الإنجليزي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، راحة من مباريات الدوري المحلي مطلع الأسبوع استعداداً لمباراة الفريقين الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيضطر فيه توتنهام لخوض مباراة قمة مهمة في مواجهة منافسه اللندني وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت؛ فيما كان من المقرر أن يواجه أياكس أمستردام المتصدر منافسه دي غرافشاب في 28 أبريل الجاري قبل يومين فقط من لقاء الذهاب أمام توتنهام في لندن.

لكن الاتحاد الهولندي للعبة قرر تأجيل مواعيد مباريات الجولة قبل الأخيرة في الدوري حتى 15 مايو ليحصل لاعبو أياكس على فترة كافية من الراحة بين المباريات؛ ليقول بوكيتينو: ” أعرف أن رابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي يقدمان لنا العون في الاستعداد للدور قبل النهائي من دوري الأبطال، لكن الأكيد أن الدوري الإنجليزي الممتاز يختلف تماماً عن الدوري الهولندي، كرة القدم في إنجلترا مختلفة تماماً عن بقية أوروبا ” .

وأضاف: ” في الحقيقة سيكون لدى أياكس المزيد من الوقت للاستعداد للمباراة، حين تخوض مباراتين يومي السبت ثم الثلاثاء، وفي ظل كون مواجهة السبت هي لقاء قمة محلي، فأنت تلعب من أجل تحقيق هدف كبير ويجب عليك بذل الكثير من الجهد والتركيز، من الوارد أن تواجه بعض المشاكل”.

واستطرد مدرب توتنهام:” هذه ليست شكوى، الحقيقة أنني أشعر أنه ليس هناك عدل، حتى إذا انعكست الأمور وكان أياكس سيلعب السبت وكان أمامنا أسبوع للتحضير لمباراة الدور قبل النهائي كنت سأقول نفس الكلام، فلن يكون الأمر منصفاً بالنسبة لهم ” .