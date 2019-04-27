بالصور.. نعام محمية شرعان يبدأ في وضع البيض

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم السبت، أن النعام في محمية شرعان الطبيعية بدأ بوضع البيض؛ حيث يبرهن هذا على نجاح مشروع رؤية العلا.

ويعد هذا مؤشرا على نجاح إطلاقه في المحمية وملاءمة البيئة الجديدة له والشعور بالأمان، فيما قالت الهيئة أن ذلك يأتي في ظل جهود وعمل وحراسة فريق الجوالة في المحمية.

ومن الجدير بالذكر، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد دشن ” رؤية العلا ” وأطلق في احتفاليتها مشاريع سياحية ضخمة في العلا من بينها محمية شرعان الطبيعية في المحافظة كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.