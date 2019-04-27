أسباب منع تصوير عمر البشير وإخفاء مكان احتجازه

الخرطوم(صدى):

ذكرت صحيفة سودانية، أمس الجمعة، أسباب أمنية خطيرة لإخفاء مكان الرئيس المخلوع عمر البشير؛ فضلًا عن منع تصويره، وذلك بسبب التظاهرات الغاضبة والمستمرة، التي قد تحمل الجماهير للتوجه إلى مكان حبسه وإحداث فوضى لا يمكن السيطرة عليها.

وكان ” البشير” يحظى بسلطة واسعة، وبأنصار كثر، من شأنهم أيضاً لو عرفوا مكان إقامته أن يحاولوا عبثاً فعل شيءٍ من أجل الرجل الذي وقفوا بجانبه طيلة ثلاثين عاماً من حكمه.

ومن جانبه، أوضح بابكر محمد بابكر؛ وهو ضابط أمن متقاعد، أن أعضاء المجلس العسكري يعون جيداً خطورة الكشف عن مكان الرئيس المخلوع في الوقت الراهن؛ لأنهم يعلمون أن التفكير في الوقت الراهن هو تفكير جمعي ثائر ومتحمس لأبعد الحدود.

وتابع: ” لهذا يعلم المجلس العسكري إن هو أعلن مكانه في الوقت الراهن لا يُستبعد أن يتحرك آلاف المعتصمين الآن أمام القيادة العامة للجيش على خطى رجل واحدة ويدهمون المكان المعتقل فيه وينتزعونه عنوة من بين سجانيه.. حتى لا يحدث ذلك فإن المجلس قد لا يكشف عن مكان معتقله على الأقل خلال الفترة القريبة المقبلة ” .