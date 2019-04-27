بالفيديو.. طالبان يوثقان معانتهما من أصوات المعدات في الرياض
ناشد طالبان بالمرحلة الثانوية بإحدى مدارس غرب الرياض المسؤولين بتأجيل عمليات الصيانة بشارع الرويضة الذي يقطنان فيه ، والتي بدأت قبل موعد الإختبارات بأسبوع وسط أصوات المعدات الصاخبة التي تصم الآذان وتعجزهم عن تحصيل دروسهم .
وأكد الطالبان ” عمر وماجد ” ان شارعهم لم يشهد أي أعمال صيانة وانهما فوجئا بعمليات الحفر وصب الخرسانة قبل الإختبارات بفترة وجيزة وسط ضوضاء عالية من آذان الفجر وحتى المغرب .
وقالا الطالبان : اضطررنا إلى مغادرة المنزل حتى انتهاء أصوات المعدات والعودة ليلاً لإكمال المذاكرة، حتى لوسهرنا ولكن انبعثت الروائح الكريهة من الموقع فإذا انتهت الأصوات هاجمتنا الروائح الكريهة ليلاً ، مطالبيًن بمساعدتهما على آداء واجبهما الدراسي وتأجيل الصيانة لأيام قليلة .
qlq[ عدد التعليقات: 4817 ] نشر منذ 1 ساعة
…
جعل ربي يوقف نموكم
يا اصحاب المشاريع بالباطن
ازعاج وتأحير وسو في العمل والجودة والصيانة
مغرد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 49 دقيقة
ياناس حفروا الشوارع حتى بحى المونسيه وال مال والله تقول حنا بجيبوتي يعنى ما فيه مسئول يمر يشوف الا وضاع حتى التراب حملوه يوم الجمعه الى راحت للبيع
انسان تحت نفحات المطر[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 35 دقيقة
دقوا وسط عقلك وما عد أبغى أقول