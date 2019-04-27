بالفيديو.. طالبان يوثقان معانتهما من أصوات المعدات في الرياض

عادل الحربي(صدى):

ناشد طالبان بالمرحلة الثانوية بإحدى مدارس غرب الرياض المسؤولين بتأجيل عمليات الصيانة بشارع الرويضة الذي يقطنان فيه ، والتي بدأت قبل موعد الإختبارات بأسبوع وسط أصوات المعدات الصاخبة التي تصم الآذان وتعجزهم عن تحصيل دروسهم .

وأكد الطالبان ” عمر وماجد ” ان شارعهم لم يشهد أي أعمال صيانة وانهما فوجئا بعمليات الحفر وصب الخرسانة قبل الإختبارات بفترة وجيزة وسط ضوضاء عالية من آذان الفجر وحتى المغرب .

وقالا الطالبان : اضطررنا إلى مغادرة المنزل حتى انتهاء أصوات المعدات والعودة ليلاً لإكمال المذاكرة، حتى لوسهرنا ولكن انبعثت الروائح الكريهة من الموقع فإذا انتهت الأصوات هاجمتنا الروائح الكريهة ليلاً ، مطالبيًن بمساعدتهما على آداء واجبهما الدراسي وتأجيل الصيانة لأيام قليلة .