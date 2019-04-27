قناص يدهس المارة بسيارته ظنا أنهم مسلمون  

واشنطن(صدى):

دهس القنّاص الأمريكي السابق في العراق إيزايا جويل بيبلز حشدا من المواطنين بسيارته في كاليفورنيا الأربعاء الماضي، ظنا أن من دهسهم مسلمون.

وتفصيلا، تلقت إدارة الأمن العام أدلة تؤكد دافع الفعل الإجرامي اختار الضحايا على أساس عرقهم وإيمانهم واعتقد أنهم مسلمون.

وظهرت أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم ولقناعته بأنهم مسلمون، و لم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم، لكن بينهم ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.

هذا وقد ارتكب بيبلز البالغ 34 عاما جرم الدهس عمدا بسيارته حيث صدم حشدا من المارة في مدينة سانيفال بوادي السيليكون الأربعاء الماضي، مما نتج عنه إصابة ثمانية أشخاص نقل ستة منهم إلى المستشفى بمن فيهم طفلة في سن الـ13 بحالة حرجة.