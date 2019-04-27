بالفيديو.. ” شريف مدكور ” معلناً عن مرضه: ” أنا محارب السرطان “

القاهرة(صدى):

أعلن الإعلامي المصري شريف مدكور الشهير بتقديم برامج المرأة إصابته بمرض السرطان ولكن على طريقته الخاصة إذ بدا بضحكة متفائلة وروح قتالية مثابرة معتمداً على دعوات محبيه من الإعلاميين والجمهور .

وظهر “مدكور ” في فيديو برفقة الإعلامية مريم أمين ليطمأن جمهوره بنفسه قائلاً : الحمد الله أنا زى الفل.. وراضى اللى ربنا كاتبهولى وقسمهولى.. وعارف إن الكانسر مرض بيخض الناس.. أنا راضى بده وحاسس إنه هدية من ربنا .

وقال : ن شاء الله هعمل عملية أول أسبوع فى رمضان.. وإن شاء الله هخف وأبقى زى الفل.. وميرسى ورمضان كريم وعيد قيامة مجيد لكل العالم .

وطالبت الإعلامية مريم أمين الجمهور بالدعاء لشريف مدكور قائلة: “لكل حبايب شريف مدكور وكل اللي بيسألوا عليه.. اطمنوا.. هو بنفسه بيطمنكم اهو.. دعواتكم بليز.. هو قوى.. وبخير.. وهيعديها واحنا كلنا جانبه”.

ونشر “مدكر ” صورة له عقب الفيديو معلقاً عليها : انا محارب السرطان .

وعلق عدد كبير من الإعلاميين والفنانين على فيديو ” مدكور ” ومنهم الفنان “احمد حلمي ” قائلاً : مش طالب غير طلب واحد بس ادعو له بالشفا لأنه هيخف بدعواتكوا”، وعلقت الفنانة لطيفة:”ربنا يشفيه ويعافيه يارب محنه وتزول .

كما قالت الإعلامية رضوى الشربيني : لف مليون سلامة عليك وترجع للناس اللى بتحبك وجمهورك بألف سلامة .

كما علقت المطربة ” لطيفة ” قائلة : ربنا يشفيه ويعافيه يارب محنه وتزول .