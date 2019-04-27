دراسة تحذر من أدوية قاتلة تستهدف النساء

واشنطن(صدى):

حذرت دراسة حديثة من استخدام المضادات الحيوية على المدى الطويل خاصة للنساء فوق 40 عام ، مؤكدة انها تتسبب لهن في السكتات الدماغية والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

واكد الباحثون في جامعة تولين بنيوأورليانز ان المضادات الحيوية تزيد عدد الجراثيم بالأمعاء وتضعف المناعة وتؤدي إلى تغييرات بالأمعاء والتهاب وتضييق الأوعية .

واجريت الدراسة على 36429 امرأة من سن 60 وما فوق لمدة ثماني سنوات في المتوسط ، وأصيب منهن نحو 1056 بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال هذا الوقت .

وارتبط استخدام المضادات الحيوية أيضا بارتفاع نسبة الإصابة بنسبة 28% إذا تم تناولها لمدة شهرين أو أكثر بين سن 40 و59 عاما.

وقالت رئيس الدراسة البروفيسور لوتشي :استخدام المضادات الحيوية هو العامل الأكثر أهمية في تغيير توازن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء ، فيما لم تذكر الدراسة آثارها على الرجال .