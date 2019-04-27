غضب مواطن سعودي لرفض فنادق سريلانكا حجزه لأنه ” مسلم “

كولومبو (صدى):

رفض فندق في سريلانكا سائح سعودي أتمّ حجزه من شهر قبل موعد السفر عن طريق موقع بوكينغ، ليتم رفضه بعد التفجيرات التي حدثت في سريلانكا وراح ضحيتها الكثيرين.

وأرسل الفندق رسالة إلى المواطن مفادها: ” لن نستقبلك لأنك مسلم “؛ فيما قال أنه حجز الفندق منذ شهر قبل السفر، وسدد القيمة كعادته في السفر وإعداده المسبق، وقبل السفر بأيام أرسل له الفندق رسالة تلغي الحجز بسبب أنه مسلم.

وأشار إلى أنه اضطر موقع بوكينغ للتدخل وأرسل رسالة على الإيميل الخاص مؤكدين أنهم يتابعون الموضوع ويرفضون ما يسمونه التمييز، وأنهم إذا ثبت ذلك سيتم حذف الفندق من قائمتهم،وذلك بعد ضغط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، أكد المواطن أنه: ” للآن لا يوجد رد فعل من جانب بوكينغ ضد الفندق، وأنا لن أصمت؛ فديني ووطني يستحقان مني الدفاع عنهما”.