تسريحة الشعر تكشف أسرار متعلقة بالحياة الزوجية والعاطفية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تكشف تسريحة الشعر كثير من الأسرار المتعلقة بالحياة الزوجية والعاطفية، وعلى سبيل المثال فإن تسريحة ذيل الحصان: تعني أنّ الطفلة ما زالت تعيش في داخلك، وتدفعك إلى التصرف أحياناً بطريقة عفوية غير مدروسة، كما أنك متقلبة المزاج وغير منظمة في معظم الأوقات ما قد ينعكس عدم استقرار على علاقتك الزوجية من جهة ومرحاً من جهة أخرى.

ثانيا..الغرة: إذا كنت لا تتخلّين أبداً عن الغرّة في كل تسريحة شعر تعتمدينها، فهذا يعني أنّك لست من النساء اللواتي يصمتن عندما يشعرن بالانزعاج.

ثالثا.. تسريحة الضفيرة: إذا كانت الضفائر المفضلة لديك، فهذا دليل على إبداعك وعلى رفضك للأجواء المملة، ولهذا تحاولين دائماً أن تضيفي لمسة من التغيير على حياتك العاطفية وهكذا تقومين بكل ما من شأنه أن يمنح زوجك السعادة.

رابعا..تسريحات شعر أخرى: إذا كنت من النساء اللواتي لا يفضلن تسريحة واحدة، فهذا يعني أنّك تشعرين غالباً بالقلق في حياتك العاطفية وتحاولين دائماً التأكد مما إذا كان زوجك يحبك أم لا.