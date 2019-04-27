تراجع طفيف بقيمة السحوبات النقدية للمواطنين أول العام الجاري

حمود العنزي(صدى):

وقع تراجع طفيف بنسبة 0.3 % في السحوبات النقدية للمواطنين خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي؛ حيث وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصارف و ” مدى ” سجلت خلال أول شهرين نحو 118.2 مليار ريال.

جاء ذلك بتراجع قدره 367 مليون ريال عن العام الماضي الذي سجل 118.6 مليار ريال؛ فيما سجلت قيمة السحوبات النقدية عبر الصرافات ” مدى” نحو 73.9 مليار ريال خلال أول شهرين من 2019، مقارنة بـ 67.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق مسجلة نموا نسبته 10.1٪.

وارتفع عدد الصرافات الآلية للبنوك العاملة داخل المملكة حيث زاد عددها بـ 644 صرافا ليصل إلى 37.38 ألف صراف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ عدد بطاقات الصراف الآلي التي صدرت بنهاية فبراير 2019، نحو 28.54 مليون بطاقة.