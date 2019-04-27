أهداف مشروع تظليل الساحات الشمالية وصحن المطاف

عادل الحربي(صدى):

ذكر مصدر مطلع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أهداف مشروع التظليل للساحات الشمالية، المعني بتركيب العينة المفترض إنهاءها قبل موسم شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ.

وأوضح أن هناك ظروفًا فنية منعت تركيبها هذا العام؛ لذلك من المتوقع البدء في تركيبها بعد موسم حج عام ١٤٤٠هـ، وإنهاؤها قبل شهر رمضان لعام ١٤٤١هـ؛ حيث ستغطي هذه المظلة العملاقة مساحة كافية لـ3500 مُصلٍّ بمساحة 53 م في 53 م.

وييلغ وزنها أكثر من 500 طن، بارتفاع 30 مترًا، ومزودة بأحدث التقنيات والخدمات؛ بينما بالنسبة لمشروع تظليل صحن المطاف فالمشروع عبارة عن مقترح لم يتم اعتماده بعد، وهو تحت الدراسة مع مشروع إضافة الدورين والميزانين لدى الجهات المختصة.