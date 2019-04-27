تصريحات مثيرة للفنان محمد عبده بشأن الدراما السعودية 

الرياض(صدى):

قال المطرب، محمد عبده، في تصريحات مثيرة للاهتمام، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة “روتانا” له، في القاهرة، بمناسبة طرح ألبومه الغنائي الجديد.

أوضح عبده أنه من الضروي أن يتم تدريس الشعر لكل الناس، وذلك لكي يكتسبوا مزيدا من الإنسانية وحب الحياة، بحسب تقارير محلية، مطالبا بضرورة إنشاء معاهد لتعليم الفنون بالمملكة وسط التطور والانفتاح الفني الذي تشهده شبه الجزيرة العربية حاليا.

لفت: “تشهد السعودية ربيعا عربيا ثقافيا وانفتاحا فنيا وحب وألفة بالمعني الحرفي للربيع وجماله وزهوره، نحتاج إلى تطوير لا يشبه أي تطوير وانفتاح مختلف، أفختر بأن أبناء عشيرتي تأهلوا ليشغلوا مناصب في المستقبل”.

وحول فكرة اقتحامه مجال التمثيل للمرة الأولى، رفض محمد عبده القيام بهذه الخطوة، وذلك لأن “الدراما السعودية عظمها طري”، رافضا العودة إلى التلحين، وذلك “بعدما قدم كل مفرداته فيه، ولكي يمنح الفرصة لمواهب قد ترتفع مع الأغاني التي يقدمها”.

ويحمل ألبوم محمد عبده الجديد “يا غافية قومي” من إنتاج وتوزيع “روتانا”، ويضم 12 أغنية، منها “تذكرين” و”يا غافية قومي” و”تضحك معي” و”تساوت”.