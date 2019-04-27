وزير الإسكان يوضح وقت الانتقال للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أمس الجمعة، عن وقت الانتقال إلى المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء؛ مؤكدًا أن ذلك لن يحدث إلى أن يتم قياس نتائج المرحلة الأولى.

وقال ” الحقيل” على هامش مشاركته في مؤتمر القطاع المالي، أن المرحلة الأولى من الرسوم لم تنضج بشكل كامل، لافتًا إلى أن كل البوادر إيجابية، وفي حال تم ضخ الأراضي التي تشملها المرحلة الأولى ستعمل على القيام بتوازن جيد في ضخ وحدات سكنية كبيرة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم دعم أكثر من مشروع لإيصال البنية التحتية والخدمات، من خلال إيرادات العام الماضي من رسوم الأراضي البيضاء، كما وصف العرض الحالي للوحدات السكنية بالـ ” جيد” ، وأن ضخ الوحدات السكنية أصبح يتم بشكل أسرع.