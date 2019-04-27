تحذير: 50% من الوظائف ستختفي خلال 20 عام

لندن(صدى):

حذرت منظمة التعاون الإقتصادي من “اختفاء” 50% من وظائف العالم خلال العقدين المقبلين ، الأمر الذي يهدد عدد كبير من العمال والموظفين لفقد وظائفهم حال عدم قدرتهم على التكيف مع المتغيرات او البحث عن بدائل مطلوبة .

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية ، اكدت المنظمة ان التكنولوجيا ستعوض عن 14 % من الوظائف ، بينما سيتغير شكل 32 % منها ، طارحاً السؤال الأهم “هل نحن مستعدون ؟ ” .

من جانبها قالت امين عام المنظمة “انجيل غوريا ” : انه يتوقع تحديات كبيرة لمستقبل التوظيف في العالم .

ويؤكد الخبراء أن الوظائف ستكون قصيرة الأمد وتعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا بينما لايملك 6 من كل 10 اشخاص خبرة تكنولوجية رغم ارتفاع الطلب على المهارات التقنية بـ25 % خلال الـ 20 سنة الماضية .