تحذير: 50% من الوظائف ستختفي خلال 20 عام
حذرت منظمة التعاون الإقتصادي من “اختفاء” 50% من وظائف العالم خلال العقدين المقبلين ، الأمر الذي يهدد عدد كبير من العمال والموظفين لفقد وظائفهم حال عدم قدرتهم على التكيف مع المتغيرات او البحث عن بدائل مطلوبة .
ووفقا لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية ، اكدت المنظمة ان التكنولوجيا ستعوض عن 14 % من الوظائف ، بينما سيتغير شكل 32 % منها ، طارحاً السؤال الأهم “هل نحن مستعدون ؟ ” .
من جانبها قالت امين عام المنظمة “انجيل غوريا ” : انه يتوقع تحديات كبيرة لمستقبل التوظيف في العالم .
ويؤكد الخبراء أن الوظائف ستكون قصيرة الأمد وتعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا بينما لايملك 6 من كل 10 اشخاص خبرة تكنولوجية رغم ارتفاع الطلب على المهارات التقنية بـ25 % خلال الـ 20 سنة الماضية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73028 ] نشر منذ 39 دقيقة
طيب ,,