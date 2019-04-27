الكشف عن مقدار الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الكالسيوم من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم لتخزينه في العظام والأسنان وإكسابها الصلابة المطلوبة، كما أن الجسم يحتاج إلى فيتامين “د” ليستطيع امتصاص الكالسيوم.

وبلغ مقدار الكالسيوم الذي يحتاجه جسم الشخص البالغ يومياً 1000 ملغ، ترتفع إلى 1200 ملغ خلال فترات الحمل، وبعد سن الـ 50 للمرأة، وبعد سن الـ 70 للرجل، بينما يحتاج الطفل بين سن 4 و18 سنة إلى 1300 ملغ من معدن الكالسيوم يومياً.

وحول مصادر الكالسيوم: تناول 28 غراماً من الجبن لتحصل على 33 بالمائة من الاحتياجات اليومية من المعدن، كما أن كوب الحليب يوفر ثلث احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم.

كما أن الملعقة الواحدة من السمسم توفر 9 بالمائة من الاحتياجات اليومية من الكالسيوم، بينما يوفر كوب اللبن (الزبادي) الذي يزن 254 غراماً حوالي 30 بالمائة من احتياجات الجسم من الكالسيوم.

و يحتوي كل 92 غراماً من السردين المعلّب على 35 بالمائة من احتياجات الجسم من الكالسيوم، بينما توفر كل 22 حبة من اللوز حوالي 8 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم.

و يوجد حوالي 5 بالمائة من احتياجات الجسم من الكالسيوم في كل حصة من التين، والتوفو، والفاصوليا والبقول، والفول الأخضر، والخضروات الورقية كالسبانخ.