بالفيديو.. محاولة اعتداء على الرئيس ترامب بهاتف نقال

واشنطن(صدى):

نشرت وسائل إعلام أمريكية فيديو يظهر محاولة أحد الأشخاص، ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهاتف نقال، في حادثة تعيد إلى الأذهان واقعة ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالحذاء، عام 2008 في العراق.

وأوضحت أن الحادثة وقعت لحظة صعود ترامب إلى المنصة من أجل إلقاء كلمته بمناسبة لقاء جمعية البندقية الوطنية السنوي في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا.

ويظهر المقطع قيام أحد الأشخاص المتواجدين بالقاعة بقذف هاتف تجاه المنصة، في لحظة اقتراب ترامب من مكان إلقاء الكلمة، ولم يشكل الهاتف أية خطورة على الرئيس الأميركي.

وأكدت أن عناصر جهاز ” الخدمة السرية ” سرعان ما تدخلوا واعتقلوا الشخص المتورط في العملية، مشيرة إلى أن الشخص المعتقل يدعى ويلياز روز وكان ” في حالة سكر ” ، وأنه يخضع حاليا للتحقيق لمعرفة سبب إقدامه على هذا التصرف.