15 قتيلا جديدا بتفجير انتحاري داخل مخبأ في سريلانكا

وكالات(صدى):

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم السبت، مقتل 15 شخصا جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة لمخبأ متطرفين، يقع شرقي البلاد.

وقالت الشرطة إن 3 رجال أقدموا على تفجير متفجرات بعدما حاصرتهم قوى الأمن، مما أسفر عن مقتل 3 نساء و6 أطفال داخل ما يُعتقد أنه مخبأ للمتطرفين، قرب منطقة كالموناي، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأضافت الشرطة أنه عُثِر خارج المنزل على جثث ثلاثة رجال آخرين يشتبه أيضا في أنهم انتحاريون.

وهزت سلسلة انفجارات، مساء الجمعة، مدينة سامانتوري شرقي البلاد، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجير أشخاص لأنفسهم، خلال مداهمة مكان كانوا يتحصنون فيه، وفق ما أورد مراسلنا.

وذكرت السلطات في سريلانكا أن زهران هاشم، زعيم ” جماعة التوحيد ” المتطرفة، المعروف بخطاباته الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتل في واحدة من التفجيرات الانتحارية، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثاني في الجماعة.