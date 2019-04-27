سمر المقرن توضح حلول لمشكلة الحشرات الطائرة في الرياض

حمود العنزي(صدى):

سلطت الكاتبة سمر المقرن، الضوء، على ما تشهده الرياض في الآونة الأخيرة من وجود بعض الحشرات الطائرة والبعوض.

وأوضحت المقرن أن السبب في انتشار هذه الحشرات هو كثرة المياه في أحياء تم فيها منح رخص بناء، وأتضح أنها غارقة في المياه الجوفية والسطحية.

وقالت: ” من الصعب أن يضمن الإنسان الحفاظ على منزله بأعلى معايير النظافة والبيئة في الحي من حوله ملوثة دون أن يكون هناك خطة عملية لإنهاء المشكلة، هذه المشاكل هي مسؤولية عدد من المؤسسات من المهم أن لا تلقي بها على غيرها، الكل مسؤول، الجهات المعنية والإنسان خارج بيته وداخله، لكن يد واحدة لا تصفق ” .