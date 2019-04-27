 ضبط مصففة شعر قضت على أحلام سيدة في استعادة شبابها!

أبو ظبي(صدى):

قررت سيدة أعمال بالإمارات الذهاب إلى صالون تجميل، هدفها إخفاء آثار كبر السن على شعرها الذي بدأ الشيب يغزوه.

والتقت السيدة بمصففة شعر أغرتها بعروض مختلفة، متباهية بخبراتها العريضة في هذا المجال.

وأعدت خلطة مكونة من مواد وأصباغ كيميائية مركزة ووضعتها على شعر سيدة الأعمال لمدة ست ساعات كاملة، ثم غسلت الشعر ووضعت صبغة أخرى على شعرها، إلا أن النتيجة كانت كارثية بكل المقاييس، فاللون الأبيض انتشر أكثر، ثم اهترأ تماما.

وأبلغت السيدة الشرطة بالواقعة، وتم إلقاء القبض على مصففة الشعر، وأفاد تقرير الأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بأنه بعد فحص شعر المجني عليها تبين أن خصلات من الشعر فقدت لونها مقارنة ببقية الشعر، كما أنها في حالة اهتراء شديد، وذلك نتيجة تعرضها لمادة كيمائية شديدة أدت إلى إتلافه ويحتاج شعرها إلى علاج فترة أكثر من 20 يوماً.

وبناء على ذلك سجلت ضد مصففة الشعر المتهمة قضية اتهمت فيها بارتكاب جنحة التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير.