بالفيديو.. حليمة بولند تروي تفاصيل تعرضها للتحرش بمباراة الهلال والأهلي

خالد الظفيري(صدى):

روت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، تفاصيل تعرضها للتحرش في لندن.

وأوضحت بولند أنها تعرضت للكثير من المشاكل خلال سفرها خارج البلاد، وأنه تم التحرش بها خلال حضورها مباراة السوبر بين الهلال والأهلي في لندن، فضلًا عن أنه تمت سرقتها أثناء إقامتها في إحدى الفيلات بفرنسا.

وحول ارتدائها الحجاب وخلعه، أكدت أنها لم تتحجب، بل إنها كانت ترتدي العباءات مع ” الشيلة ” فقط.

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