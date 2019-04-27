قبيل موقعة حسم الليجا.. فالفيردي منشغل بليفربول

ماجد محمد(صدى):

قال المدير الفني لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي، أمس الجمعة، إنه إذا توج الفريق السبت بالليجا، أمام ليفانتي ،سيحصل على دفعة قوية في مواجهة ليفربول الإنجليزي المقررة الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

واعتبر فالفيردي أن لمباراة ليفانتي أهمية خاصة، فإذا ما فاز برشلونة باللقب سيكون هذا الدوري الثامن الذي يحققه في آخر 11 موسماً.

ويحتاج برشلونة إلى 3 نقاط ليحسم لقب الليجا وهو الأمر الذي قد يحققه اليوم إن فاز على ليفانتي في مسابقة الدوري.