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” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية ونشاط الرياح في بعض مناطق المملكة

” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية ونشاط الرياح في بعض مناطق المملكة
الرياض(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، في تبوك، اليوم السبت الساعة 5 صباحًا وحتى 17 مساءً.

كما حذرت من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، في الجوف، اليوم الساعة 5 صباحًا وحتى 19 مساءً، وفي حائل من 3 صباحًا وحتى 23 مساءً.

ونبهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم الساعة 1 صباحًا وتنتهي الساعة 19 مساءً في الرياض.


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