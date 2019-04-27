” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية ونشاط الرياح في بعض مناطق المملكة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، في تبوك، اليوم السبت الساعة 5 صباحًا وحتى 17 مساءً.
كما حذرت من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، في الجوف، اليوم الساعة 5 صباحًا وحتى 19 مساءً، وفي حائل من 3 صباحًا وحتى 23 مساءً.
ونبهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم الساعة 1 صباحًا وتنتهي الساعة 19 مساءً في الرياض.
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