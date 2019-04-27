مكافأة مليون ريال لمن يكشف مخالفات نظام الضريبة الانتقائية

علي القحطاني(صدى):

تضمنت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، مكافأة من يكشف مخالفات نظام الضريبة الانتقائية بمليون ريال.

وجاء في المادة الثامنة والخمسون: المكافئات المالية أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة في حال ساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو 1000.000 ريال سعودي، أيهما أقل.

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