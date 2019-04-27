حساب المواطن: على الطلاب العسكريين اختيار الحالة الوظيفية ” طالب ” للتسجيل

نايف السالم(صدى):

سأل طالب عسكري عن إمكانية انضمامه إلى حساب المواطن، علمًا بأنه لا توجد خانة بهذا الاسم داخل البرنامج عند التسجيل.

ورد حساب المواطن، قائلًا إنه يتم اختيار الحالة الوظيفية “ طالب ”، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمه، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

وأكد الحساب، بالرغم من مطالبات بعض المستفيدين بأن يتم تقديم دفعة مايو إلى ما قبل شهر رمضان، أن التقديم سيكون وفق الآلية المتبعة لإيداع الدعم.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب المواطن يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب المواطن ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.