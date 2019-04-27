ليفربول يكتسح هدرسفيلد.. وصلاح يتصدر هدافي البريميرليج

نواف السالم(صدى):

اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي، فريق هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتقى إلى 91 نقطة، مستعيدًا الصدارة من مانشستر سيتي.

وأحرز أهداف ” الريدز ” نابي كيتا هدف، السنغالي ساديو ماني هدفين، والمصري محمد صلاح هدفين اعتلى بهم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا يليه ماني بـ20 هدفا.

وأكمل صلاح لاعب مباراته، رقم 100 بقميص ليفربول، بعد مباراة هدرسفيلد، ووصل أيضا إلى 69 هدفا مع ” الريدز ” متخطيا أرقام عدد من نجوم الفريق ليكتب تاريخا جديدا مع الفريق.