الجمارك: لا يشترط إبراز استمارة المركبة لموظف الجمارك

علي القحطاني(صدى):

أكدت الهيئة العامة للجمارك، أنه لا يشترط إبراز استمارة المركبة لموظف الجمارك.

وقالت الجمارك: لايشترط إبراز استمارة المركبة لموظف الجمارك، إلا أن الجمارك السعودية تؤكد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المطبقة بالمملكة و الدول المجاورة والتي تلزم قائد المركبة بحمل رخصة سير المركبة أثناء قيادتها.

جاء ذلك ردًا على سؤال: لدي سيارة والاستمارة غير متوفرة معي والسيارة بسمي وسارية جديدة وأستطيع أن أثبت ملكيتها عن طريق موقع نظام أبشر، السؤال هل استطيع المغادرة إلى البحرين؟ ” .