مقربون من عادل إمام ينفون تدهور حالته الصحية

القاهرة(صدى):

نفى مقربون من الممثل المصري، عادل إمام، اليوم الجمعة، تدهور حالته الصحية.

وكتب المصور اللبناني المقيم في القاهرة، سمير فقيه، على ” فيسبوك “: يا جماعه الزعيم بخير.. البعض مصر على البواخه وإطلاق الشائعات السخيفه التي تشبهه، الأستاذ والفنان النجم الكبير عادل أمام بخير وبصحة وعافية وعلى خير ما يرام ولا صحة على الأطلاق لما يتردد عن عارض صحي طاله، أرجو أعتبار هذا البوست بمثابة أخبارا مني لجمهوره و محبيه. ”

وفي السياق نفسه، قال شقيق الفنان المصري والمنتج الفني، عصام إمام، إن الأخير بخير وبصحة جيدة، وسخر في تصريح نقلته وسائل إعلام مصرية مما تردد عن تدهور حالته.

وكانت تقارير صحفية قبل يومين أشارت إلى تدهور حالة عادل إمام (79 عاما) ودخوله إلى المستشفى سرا، حيث بقي هناك فترة من الوقت قبل أن يغادره عائدا إلى بيته، وسارع الكثير من رواد مواقع التواصل إلى تداول الخبر.