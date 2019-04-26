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بالفيديو.. جهاد الحسين: فوزنا بخمس أهداف لم نكن نتوقعه

بالفيديو.. جهاد الحسين: فوزنا بخمس أهداف لم نكن نتوقعه
ماجد محمد(صدى):

أكد جهاد الحسين، لاعب فريق نادي التعاون: ” حققنا شيء من الطموح ولم نحققه بالكامل، وإن شاء الله نحققه للجماهير. ”

وتابع جهاد: ” بقالنا خمس سنين نتعب على هذا الموضوع والنادي يتأسس يوم بعد يوم وبقاله خمس سنوات يسير بشكل تصاعدي ونقول مبروك لجميع الجماهير التي وقفت بجانب النادي. ”

وأضاف ” الحسين “: ” فوزنا بخمس أهداف لم نكن نتوقعه لنا وهذه النتيجة كانت بفضل تكاتف الجميع، قطعنا نصف الطريق ويظل النصف الآخر. ”
واستطرد: ” بعد ثلاث أيام سنلعب مباراة مهمة “، مؤكدًا أن عدم مشاركته رؤية فنية. ”

يذكر أن نادي الهلال ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تلقى خسارة قاسية من التعاون، بخماسية نظيفة، في نصف نهائي البطولة.


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