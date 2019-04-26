بالفيديو.. جهاد الحسين: فوزنا بخمس أهداف لم نكن نتوقعه
أكد جهاد الحسين، لاعب فريق نادي التعاون: ” حققنا شيء من الطموح ولم نحققه بالكامل، وإن شاء الله نحققه للجماهير. ”
وتابع جهاد: ” بقالنا خمس سنين نتعب على هذا الموضوع والنادي يتأسس يوم بعد يوم وبقاله خمس سنوات يسير بشكل تصاعدي ونقول مبروك لجميع الجماهير التي وقفت بجانب النادي. ”
وأضاف ” الحسين “: ” فوزنا بخمس أهداف لم نكن نتوقعه لنا وهذه النتيجة كانت بفضل تكاتف الجميع، قطعنا نصف الطريق ويظل النصف الآخر. ”
واستطرد: ” بعد ثلاث أيام سنلعب مباراة مهمة “، مؤكدًا أن عدم مشاركته رؤية فنية. ”
يذكر أن نادي الهلال ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تلقى خسارة قاسية من التعاون، بخماسية نظيفة، في نصف نهائي البطولة.
"تغطية خاصة لفرحة التعاون من غرفة الملابس"
جهاد الحسين – لاعب فريق #التعاون: حققنا شيء من الطموح ولم نحققه بالكامل .. وبعد ثلاث أيام سنلعب مباراة مهمة وعدم مشاركتي رؤية فنية.#الهلال_التعاون pic.twitter.com/JV9kh3qKMC
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 26, 2019
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