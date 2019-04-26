المجلس العسكري السوداني: لم نفرج عن رموز نظام البشير

الخرطوم(صدى):

كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عدم صحة ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.

وأكد أنه ” على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير بناء على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء الأخير معهم ” .

وقال: ” لا يزال في انتظار تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار ” .

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.