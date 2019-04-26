بالفيديو.. صاحبة السيارة المحترقة بالطائف: قال لي والله لأربيكي وأحرقها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت أميرة صاحبة السيارة المحترقة بالطائف، دوافع قيام قريبها وهو ابن عمها بحرق سيارتها، مؤكدة أنه ضد قيادة المرأة للسيارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” ياهلا ” ، أن المتهم قال لها قبل يومين من الحادث ” والله لأربيكي ” بدون سبب لذلك.

وأفادت بأن سيارتها احترقت بالكامل واحترقت سيارة أخرى لأحد الجيران.

وأشارت إلى أن الطرف الآخر اعتذر عما بدر منه لتتنازل عن القضية، إلا أنها كانت تنتظر رد المحامي.

وأكدت أنها تعيش في حالة صدمة منذ احتراق السيارة وحتى الآن، ولا تستوعب ما حدث.

وكانت شرطة مكة المكرمة، قد أعلنت الإطاحة بالمتهم في حرق سيارتها مساء اليوم.

هل من أحرق سيارة فتاة الطائف أخوها؟..

صاحبة المركبة المحترقة تروي لـ #برنامج_ياهلا تفاصيل الحادث وتكشف عن هوية الجاني#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/I1jpUZmcwy — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 26, 2019

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