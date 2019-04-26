بالصور.. نقل عربات المسار الأزرق على شاحنات إلى الرياض

حمود العنزي(صدى):

وصل عدد من العربات المخصصة للمسار الأزرق ضمن مشروع قطار الرياض إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتم تحميل العربات على شاحنات لنقلها إلى الرياض.

ويأتي ذلك لاختبارها والتأكد من جاهزيتها، استعداداً للتشغيل التجريبي للقطار، المتوقع خلال نهاية العام الجاري، ويبلغ طول المسار الأزرق 38 كم، ويمثل هذا المسار محور العليا- البطحاء، وسيضم 27 محطة خمسة منها محطات تحويل، كما سيضم موقعين للصيانة والمبيت، وثلاثة مواقف عامة.

يُذكر أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة، وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد مترو دبي، ويشمل القطارات والحافلات، و6 خطوط للقطار، و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.