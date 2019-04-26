مشاجرة بالأيدي بين مصري وأعضاء بغرفة التجارة والصناعة في البحرين

المنامة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشاجرة بالأيدي، وتراشق بالألفاظ، بين المستشار القانوني لرئيس غرفة التجارة والصناعة، مصري الجنسية، وأعضاء بالغرفة في البحرين.

وتبادل المصري السباب مع عدد من أعضاء الغرفة التجارية خلال حضوره اجتماعا للجمعية العمومية، متهمًا أحدهم بالعمالة والحصول على تمويل من إيران لكونه من الطائفة الشيعية وتطورت المشادة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي.

وقام أربعة نواب بحرينيين بالتوقيع على بلاغ قدموه للنائب العام، يطالبون من خلاله بحبس المستشار القانوني.