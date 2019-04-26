 فتاة تجبر زميلها على الزواج منها هرباً من العنوسة

القاهرة(صدى):

أوضحت فتاة مصرية أنها تبحث عن عريس وعندما وجدته وأوهمها بالمشاعر الجميلة التى تنتظرها أى فتاة وهى الرومانسية والفستان الأبيض لتكون نهاية هذا الحب الرائع الزواج، ولكن للأسف استيقظت على واقع مرير أنه يتهرب منى لذلك قررت الزواج منه بالقوة رغماً عنه.

وأضافت : ” نعم بالقوة لأننى كدت أحمل لقب عانس، دموع مخفية خلف كثير من الأقنعة التى أرتديها أنا وغيرى من الفتيات فوق سن الأربعين. ”

وتابعت: ” كنت بحاول أحقق هدفى، وأوصل للى أنا عايزاه، بعد فترة شعرت إن فى حاجة ناقصة، وإنى لازم أفكر فى الجواز، وبدأت فى عُمر الـ30 أفكر فى اختيار شريك حياة مناسب، وكان عندى أحلام وآمال كتير، اللى بدأت تتطاير فى الهوا مع الوقت، وبدأت الأحلام والأفكار تتبخر من بين يدى، وإن عليا الاختيار ما بين السيئ والأسوأ، لأن الأحسن مش موجود، كنت برفض وأقاوم على أمل أقابل الشخص اللى بحلم بيه، بس محصلش وأجبرت على الاختيار مع التنازل عن كل الأحلام السابقة. ”

واستطردت: ” أصبحت أنا البنت اللى فى نظر المجتمع ممكن تاخد بواقى الرجالة، كل اللى عليها إنها تقبل لأنها ملهاش حق لأن عندها 39 سنة يعنى 40، يعنى مفيش حد هيبص فى وشها، وظل حالى هكذا إلى أن تقابلت مع زميل لى محامى فى نفس عمرى وتبادل معى معسول الكلام، أحببته من كل قلبي، وشعرت بأن الدنيا بدأت تضحك لى وسوف أعيش مثل كل الفتيات قصة حب جميلة تنتهى بالفستان الأبيض والزفاف والحياة الأسرية، وأخلصت له بكل قوتى. ”

وتابعت: ” وعشنا قصة حب جميلة، قصة ولا من ألف ليلة وليلة، وفى النهاية ماذا حدث، لم يتم الارتباط المقدس بيننا، وفوجئت به يتهرب منى عندما أتحدث معه فى مقابلة أسرتى وتحديد معهم موعد الخطوبة وتجهيز بيت الزوجية، كان يوهمنى أنه يعانى من أزمة مادية، أخبرته بأننى أتنازل عن حقوقى المادية والرفاهيات التى تحلم بها كل فتاة حفلة وعرس وطلبت منه أن نتزوج فى حفل أسرى بسيط ولم يهمنى الشبكة وأن نحضر منزلاً صغيراً نعيش سوياً. ”

وأضافت: ” حاولت أن أبسط له كل الأمور للموافقة، وبالفعل حدد معى ميعاداً لمقابلة أسرتى، كان يوم فرحتى التى أنتظرتها سنوات وبقيت أنظف المنزل وأجهز نفسى وقلبى يخفق من الفرحة ومرت الساعات وأجلس أنا وأسرتى والحلويات أمامنا ننتظر العريس، ولكن للأسف لم يحضر وكانت صدمة كبرى لى أمام أسرتى التى ظلت ترمينى بكلمات مثل الرصاص. ”

واستطردت: ” دخلت غرفتى وأنا أبكى، حاولت الاتصال به ولكنه أغلق تليفونه، وعندما استيقظت من نومى على الفور ارتديت ملابسى وذهبت إلى مكتبه لمقابلته، ولكنه رفض مقابلتى، حاولت أن انتظره عقب خروجه من العمل، وواجهته لماذا تخليت عنى وتركتنى لتلك الفضيحة، كانت إجابته للأسف أنا غير جاهز للزواج، صرخت فى وجهه لكى أذكره بالكلام والأحلام التى كان يرسمها أمامى، ابتسم وقال لى أحلام، وبعد عدة أيام علمت من الزملاء أنه يقوم بالتوجه إلى إحدى الفتيات للارتباط بها، قررت الانتقام منه. ”

واختتمت: ” قررت الاتفاق مع آخرين على خطفه وإجباره على الزواج منى، حيث أعدوا سيارة مستأجرة ومركبة توك توك خاصة بأحد الأصدقاء، استدرجه أحدهما تليفونيًا بزعم علاجه من السحر، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه قاموا باقتياده ونقله بالسيارة واحتجازه بمحل خاص بأحد المتهمين، وقاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثين إصابته وقرروا بإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وهددته فى حالة عدم موافقته على الزواج منى إنى أقدمها للنيابة، أعلم تماماً أنه شىء سيئ ولكن للأسف لم أجد أمامى غير هذا الطريق لكى أتزوج.. زوج تحت التهديد هرباً من لقب العنوسة. “