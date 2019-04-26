بالفيديو.. وصلة رقص وضحك هستيري من 3 فنانات مصريات

القاهرة(صدى):

دخلت الفنانة المصرية دينا فؤاد بصحبة زميلتيها الفنانتين ميرنا وليد ودنيا عبدالعزيز، في وصلة رقص أثناء جلوسهما، عقب الانتهاء من تصوير مشاهد من المسلسل الجديد ” قيد عائلي ” والذي يُعرض حالياً على شاشات الفضائيات.

ونشرت الفنانة دينا قؤاد، عبر حسابها الخاص في موقع ” إنستغرام ” ، مقطع فيديو يجمعها بزميلتيها في مسلسل ” قيد عائلي ” الفنانتين دنيا عبدالعزيز وميرنا وليد، وهن يرقصن جالسات على أنغام أغنية ” نظرة ” للفنان مصطفى حجاج.

وعلقت دينا فؤاد على الفيديو، قائلة: ” بعد يومين من عدم النوم الساعة السادسة صباحا دا كان حالنا.. كواليس قيد عائلي ” .

وسيطرت على الثلاثة، حالة من السعادة والضحك الهستيري أثناء ترديدهما الأغنية والرقص جالسات.

ولم تنجح ميرنا في مجاراة دينا ودنيا، ليسيطر على الثنائي الضحك على فشل ميرنا.

يُذكر أن مسلسل ” قيد عائلي ” يعرض حالياً ويلاقي نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي ومنة فضالي ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وميرنا وليد.