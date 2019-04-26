زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر بسبب ” الفسيخ “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة دعوى ” طلاق للضرر ” إلى محكمة أسرة بمصر؛ بعدما خيارها الزوج بينه وبين تناول الفسيخ.

شعرت الزوجة بعدم التصديق حينما تشاجر معها زوجها بسبب رائحة الفسيخ، الصادرة من الثلاجة، معتقدة بأن ما يحدث نوع من الهزار عندما قال لها يا أنا يا الفسيخ، فضحكت وقالت له الفسيخ طبعًا، فهي لا تتوقع بأنه يكرهها لدرجة يضع نفسه في مقارنه معها.

استشاط غضبًا وظل ينادي عليها بجنون، فهي لم تتخيل بأن رائحة الفسيخ وراء غضب زوجها، الذي أهانها واتهامها بـ” الرمرمة والعفن “،

ليخيرها بينه وبين الفسيخ في المنزل، ظنت بأن الأمر مجرد مزحة من زوجها، لترد عليه ” هختار الفسيخ طبعًا ” ليصفعها على وجهها، غير مراعيًا لحالتها الصحية بسبب حملها.

وطردها من المنزل في الواحدة صباحًا، وذهبت إلى منزل أسرتها الذي يبعد عنهم 200 متر، لتتوجه في صباح اليوم التالي إلى محكمة الأسرة وتقيم دعوى ” طلاق للضرر “، بعدما تأكدت من ” تفاهة ” زوجها.