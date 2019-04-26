علماء نفس: اكتشاف علاج فعال للاكتئاب الحاد يحد من الانتحار

باريس(صدى):

اكتشف العلماء علاج فعَّال للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب الحاد، إذ يمكنهم استخدام الكيتامين تحت إشراف الطبيب؛ نظرًا لخصائصة المسببة للهلوسات.

وقال الدكتور بيير دو ماريكورت، الطبيب النفسي ورئيس قسم الخدمات في مركز مستشفى سانت آن في باريس: ” بدأ كل شيء في عام 2000 عندما نشر مؤلفو إحدى الدراسات، أنهم اكتشفوا عن طريق الصدفة، أنّ تناول جرعات مخففة من الكيتامين، أقل بحوالى 10 إلى 15 مرة من الجرعات التي تُستخدم كمخدّر، لها تأثير قويّ جدًّا على الاكتئاب المقاوم ” .

وأضاف د. ماريكورت: ” الدواء الأكثر تقدمًا حاليًّا ويمكن تسويقه هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية (وربما بعد فترة قصيرة في أوروبا) هو الإسكيتامين، وهو جزيء قريب من الكيتامين، ويعطى عن طريق الأنف وليس عن طريق الوريد كما هي الحال مع الكيتامين المخدر ” .

وقال الخبراء: ” في غضون ساعات قليلة يستجيب المرضى للعلاج، وفي اليوم التالي نحصل على تأثير يشابه ما نحصل عليه خلال 6 إلى 8 أسابيع في المرضى الذين يستجيبون إلى علاجات مضادات الاكتئاب التقليدية ” .

وأوضحت التجارب السريرية أنّ هناك نوعين من المرضى الذين يمكن لهم أن يستفيدوا بشكل خاص من هذا الدواء، وهم المرضى الذين يعانون الاكتئاب المقاوم، ومرضى الاكتئاب الذين لديهم ميول انتحارية. وعدد هؤلاء لسوء الحظ كثير بين مرضى الاكتئاب: 90 في المئة من الأشخاص الذين ينتحرون كانوا مكتئبين، وحوالى 10 إلى 15 في المئة من مرضى الاكتئاب ينتحرون.

وفي أيّ حالة طارئة وعند مواجهة مريض بعامل خطر انتحار عالٍ، سوف يكون لعلاج الكيتامين مكانة علاجية حاسمة ومهمة.