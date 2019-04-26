لغة سائقي السيارات التي لن تتعلميها في مدارس القيادة

أميرة خالد(صدى):

يمتلك قائدي السيارات لغة إشارية يفهمها بعضهم بعضاً من خلال استخدامهم مصابيح الإضاءة لديهم؛ لذا فعليك قائدة السيارة معرفة ذلك أن الإشارة بالمصباح الأيمن الخلفي للسيارة يعني دخول السيارة التي أمامك جهة اليمين والإشارة من اليسار تعني العكس.

وعند تشغيل الانتظار هذا معناه توقف الطريق، أو أن السيارة معطلة، فهذا ينبهك بتخفيض السرعة أو الابتعاد عن السيارة التي تقوم بتشغيل الانتظار، لكن بالتأكيد مالم تتعلميه في مدرسة القيادة هي تلك اللغة المخترعة من قائدي السيارات.

عند تفسحيح الطريق لسيارة بجوارك، وقامت بالتهدئة وقام السائق بالضغط مرة واحدة على منبه السيارة ورفع يده، في هذه الحالة هو يعطيك تحية أو يقول ” شكراً. ”

وعندما تقوم السيارة التي أمامك بتشغيل الإشارة اليمين مرتين متتاليتين وبعدها الإشارة اليسار فهذا معناه أنك تضيئين النور العالي، وهذا يزعجه ويشتت انتباهه، لذا يطلب منكِ إطفاءه بهذه الطريقة.

وإذا قام من خلفك بإنارة المصابيح العالية بشكل متكرر وسريع فهذا يعني أنه يسير بسرعة عالية، ويطلب منك المرور وإفساح المجال، وطريق السفر عندما تقوم السيارة المواجهة لكِ بتشغيل مصباح السيارة العالية وإطفائه فهذا معناه أن أمامك أجهزة الرادار مع لجنة أمنية من المرور تقوم بفحص من تخطى السرعة القانونية.

وإذا واجهتك سيارة أمامك وقامت بتشغيل الفلاشر بالنهار مصحوبة بإخراج السائق يده من الشباك وقفل كفه وفتحه فهذا معناه أن إضاءة السيارة تعمل بدون داعٍ.